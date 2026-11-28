Sevgili Balık, yönetici gezegenin Jüpiter Aslan'da, günlük yaşam ve sağlık evinde parlıyor ve Ay da bugün onun yanına doğru süzülüyor. Pazar gününü bedenine ve ruhuna iyi gelen küçük ritüellerle süslemek için harika bir zaman. Uzun bir duş, güzel bir kahvaltı, ılık bir çay ve hafif bir yürüyüş… Kendine nazik davrandığın her an, enerjini yavaş yavaş yükseltecek.

Bu ilham verici etki evdeki düzenine de yansıyabilir. Dolabını toparlamak, bitkilerine özen göstermek ya da haftanın yemek planını yapmak bugün sıkıcı değil, tam tersine terapi gibi gelecek. Para evindeki Neptün geri harekette; bir alışverişe karar vermeden önce kendine bir gün tanımak akıllıca olur.

Mars Başak'ta, ilişki evinde ilerliyor ve ilişkilerine canlı bir enerji katıyor. Bekar Balıklar, net ve güven veren tavırlarıyla biri ilgini çekebilir; kalbinin sesini dinle. Partnerli Balıklar, birlikte yapılan pratik bir iş bile aranızda romantik bir ana dönüşebilir. Gece rüyalarına dikkat et, sana güzel bir mesaj getirebilirler.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…