Bugün Ay, yuvanı ve iç dünyanı anlatan alanda, İkizler'de dolaşıyor. Evin sana bir sığınak gibi gelecek; mumlar, yumuşak bir battaniye ve sevdiğin bir müzik günün en güzel anları olabilir. Aile üyelerinle yapacağın bir sohbet, kalbinde uzun süredir duran bir düğümü çözebilir.

Yönetici gezegenin Neptün, Koç'ta para ve değerler alanında geri hareketine devam ediyor. Bu süreç, neye değer verdiğini ve emeğinin karşılığını nasıl aldığını yeniden düşünmen için sana sessiz bir alan açıyor. Mars ve Jüpiter günlük işler alanında; gün içinde enerjin yüksek, ama kendini yormamaya dikkat et. Mars yarın ilişkiler evine geçecek, insanlarla iletişimin daha canlı hale gelecek.

Bekarsan Merkür'ün uzakları anlatan alandaki etkisiyle uzak bir yerden biriyle tanışabilirsin. İlişkin varsa partnerinle evde sakin ve sıcak bir akşam geçirin; küçük bir dokunuş büyük bir anlam taşıyacak. Bugün sezgilerine güven, seni doğru yere götürecekler.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…