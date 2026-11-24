Venüs burcunda zarafetle ilerliyor ve hafta sonuna doğru Jüpiter'le güzel bir açıya hazırlanıyor. Bugün çekiciliğin, nezaketin ve uyum yeteneğin herkesin gözünde. İnsanlar senin yanında rahatlıyor, sen de bunu iyi kullanabilirsin. Bir ricada bulunmak, bir anlaşmazlığı yumuşatmak ya da yeni biriyle tanışmak için ideal bir gün.

Ay, keşfi ve öğrenmeyi anlatan alanında, İkizler'de. Bir kitaba başlamak, bir eğitime kaydolmak ya da uzak bir yere seyahat planlamak içinden gelebilir. Merak duygunu takip et; bugün okuduğun bir cümle sana uzun süre ilham verecek. Merkür para evinde, bütçe konusunda akıllı ve dikkatli hareket etmeni sağlıyor.

Bekarsan farklı bir kültürden ya da farklı bir şehirden biriyle bağ kurabilirsin. İlişkin varsa partnerinle bir sonraki tatili hayal etmek ikinize de iyi gelecek. Akşam kendini şımart; güzel bir müzik, güzel bir koku, biraz da sessizlik.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…