Sevgili Balık, iki gündür burcunda dolaşan Ay sabah saatlerinde sana veda ediyor ve para evine geçiyor. Hayallerle dolu bir dönemden sonra, şimdi ayaklarını biraz yere basma vakti. Öğle saatlerinde Ay, yönetici gezegenin Neptün'le para evinde buluşuyor; bu da maddi konularda sezgilerinin güçlendiğini gösteriyor. Bir harcama ya da yatırım hakkında içinden gelen hisse kulak ver, ama son kararı vermeden önce rakamlara bir kez daha bak.

Yolculuk ve keşif evindeki Güneş ve Merkür, ufkunu genişletecek bir bilgi ya da sohbetle karşılaşmanı sağlıyor. Sağlık ve günlük rutin evindeki Mars ve Jüpiter de enerjini artırıyor; bugün yarım kalmış işleri bitirmek için harekete geçmek sana çok iyi gelecek. Akşama doğru Satürn'ün de devreye girmesiyle, kendine küçük bir bütçe planı yapmak içini rahatlatacak.

Aşk tarafında, kalbinin değerini bilen birini arıyorsun. Bekarsan, bugün kendine olan saygını öne çıkar; seni gerçekten değerli hissettiren insanlar zaten yanına gelecek. Partnerin varsa, ona küçük ama anlamlı bir jest yapmak, aranızdaki bağı nazikçe güçlendirecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…