Sevgili Balık, bugün ruhuna dinlenme izni ver. Ay gün boyu Kova'da, ruhunun gizli köşelerinde ilerliyor. Sabah Venüs'le kurulan uyumlu açı, içinde tatlı bir huzur ve şefkat yaratıyor. Sessiz bir kahve, sevdiğin bir müzik ya da kısa bir meditasyon sana gün boyu yetecek bir dinginlik verecek.

Öğleden sonra kafanda yeni bir hayal ya da plan filizlenebilir; şimdilik not al, gece yarısından sonra Ay senin burcuna geçtiğinde bu fikir hayata geçmeye hazır olacak. Akşama doğru Aslan'daki Mars ve Jüpiter iş ve sağlık evinde Ay'la buluşuyor; iş yerinde enerjin yükseliyor, verimli bir akşamüstü geçireceksin.

Yarın Ay burcunda olacak ve sen yeniden parlayacaksın; bugün o güne hazırlık. Aşkta ise sessiz ama derin duygular öne çıkıyor. Partnerli Balık, sevdiğiyle sessiz ama huzurlu bir akşam geçirecek; birlikte bir film izlemek ya da sadece yan yana oturmak bile kalbinizi ısıtacak. İçinden geçenleri ona yumuşak bir dille anlatırsan aranızdaki bağ daha da güçlenecek. Bekar Balık ise rüyalarında beliren bir hissin peşinden gitmeye hazırlanıyor. Romantik hayallerine kulak ver; kalbinin fısıldadıkları seni doğru kişiye yaklaştırıyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…