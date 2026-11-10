Sevgili Balık, bütçene sağlam bir temel atıyorsun! Güne Ay ile para evindeki Satürn arasında uyumlu bir açıyla başlıyorsun. Birikim planı yapmak, bir ödemeyi düzenlemek ya da uzun vadeli bir maddi hedef belirlemek için mükemmel bir sabah. Bugün attığın küçük ama akıllıca adımlar, ileride büyük rahatlık getirecek.

Ay gün boyu Yay'da, kariyer evinde ilerliyor. İş hayatında görünürlüğün artıyor, fikirlerin ve emeğin fark ediliyor. Bir toplantıda söz almak ya da yeni bir sorumluluk üstlenmek için cesaretli ol; bugün şans senden yana.

Aşkta sezgilerin rehberin. Partnerli Balık, sevdiğiyle birlikte gelecek planları yaparak bağını güçlendirecek. Bekar Balık ise iş ortamında ya da profesyonel bir etkinlikte ilgisini çeken biriyle tanışabilir. Yarın gökyüzünün şanslı açıları sana da uğrayacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…