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Balık Burcu right-white
11 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.11.2026 - 18:16
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Kasım Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 11 Kasım Çarşamba günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bütçene sağlam bir temel atıyorsun! Güne Ay ile para evindeki Satürn arasında uyumlu bir açıyla başlıyorsun. Birikim planı yapmak, bir ödemeyi düzenlemek ya da uzun vadeli bir maddi hedef belirlemek için mükemmel bir sabah. Bugün attığın küçük ama akıllıca adımlar, ileride büyük rahatlık getirecek.

Ay gün boyu Yay'da, kariyer evinde ilerliyor. İş hayatında görünürlüğün artıyor, fikirlerin ve emeğin fark ediliyor. Bir toplantıda söz almak ya da yeni bir sorumluluk üstlenmek için cesaretli ol; bugün şans senden yana.

Aşkta sezgilerin rehberin. Partnerli Balık, sevdiğiyle birlikte gelecek planları yaparak bağını güçlendirecek. Bekar Balık ise iş ortamında ya da profesyonel bir etkinlikte ilgisini çeken biriyle tanışabilir. Yarın gökyüzünün şanslı açıları sana da uğrayacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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