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Balık Burcu right-white
9 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 9 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 9 Kasım Pazartesi günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, ufkun genişliyor! Akrep'te doğan Yeni Ay keşif, eğitim ve uzak yolculuklar evinde yeni bir dönem başlatıyor. Bir dil öğrenmeye başlamak, bir yüksek lisans başvurusu yapmak, hayalindeki seyahati planlamak ya da ruhunu besleyen bir yolculuğa çıkmak için harika bir başlangıç noktası.

Bugün inançların güçlü ve iyimserliğin bulaşıcı. Etrafındaki insanlara ilham veriyorsun. Akşama doğru iş ve sağlık alanında hareketli bir enerji var; Aslan'daki Mars ve Jüpiter çalışma temponu artırıyor. Enerjini dengeli kullanırsan hem işlerini bitirir hem de kendine vakit ayırabilirsin.

Aşkta ruhsal bir derinlik var. Partnerli Balık, sevdiğiyle hayata dair ortak bir hayal kurarak ilişkiye yeni bir anlam katabilir. Bekar Balık ise farklı bir kültürden ya da uzak bir yerden biriyle büyüleyici bir bağ kurabilir. Kalbini ve aklını yeni deneyimlere aç, yolun ışıl ışıl.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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