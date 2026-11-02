article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Balık Burcu chevron-right-grey 3 Kasım Salı Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
3 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 3 Kasım Salı günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay ve Jüpiter'in gece saatlerindeki kavuşumu altıncı evinde çalışma temposunu ve sağlık alışkanlıklarını canlandırarak güne çıkıyor. Öğleye doğru Başak burcuna ilerleyen Ay yedinci evinde ilişkileri ve ortaklıkları öne çıkarıyor. Gün batarken Uranüs'e uzanan Ay karesi dördüncü evindeki konut harcamalarında beklenmedik bir değişikliğe işaret edebilir. İkinci evin yükünü taşıyan Satürn ve Neptün kazanç alanında net olmayan bir duygu bırakabilir.

Maddi olarak dokuzuncu eve uzanan Güneş'e yaklaşan retro Merkür seyahat planında bilinmeyen bir maliyeti ortaya çıkarabilir. Altıncı evde görünür olan Mars ve Jüpiter temponu yükseltirken fazladan kazanma şansı tanıyor. Sabaha karşı Ay ile Venüs arasında oluşan sekstil ortak paralarda bir rahatlık sunabilir. Ödeme yapmadan önce koşulları sor.

Peki ya aşk? Sekizinci eve uzanan geri hareketli Venüs geçmişte kalan bir ilişkinin izlerini hatırlatıyor. Sabaha karşı kurulan uyumlu açı geçmişle barışmana imkan veriyor. Partnerli Balık, şefkatli bir sohbetle bağı derinleştirir. Bekar Balık ise iş ortamında tanıştığı birine sakin bir ilgi gösterebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Balık Burcu Yorumu

Aylık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Balık Burcu Yorumu

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Balık Burcu Yorumu
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın