Sevgili Balık, Ay ve Jüpiter'in gece saatlerindeki kavuşumu altıncı evinde çalışma temposunu ve sağlık alışkanlıklarını canlandırarak güne çıkıyor. Öğleye doğru Başak burcuna ilerleyen Ay yedinci evinde ilişkileri ve ortaklıkları öne çıkarıyor. Gün batarken Uranüs'e uzanan Ay karesi dördüncü evindeki konut harcamalarında beklenmedik bir değişikliğe işaret edebilir. İkinci evin yükünü taşıyan Satürn ve Neptün kazanç alanında net olmayan bir duygu bırakabilir.

Maddi olarak dokuzuncu eve uzanan Güneş'e yaklaşan retro Merkür seyahat planında bilinmeyen bir maliyeti ortaya çıkarabilir. Altıncı evde görünür olan Mars ve Jüpiter temponu yükseltirken fazladan kazanma şansı tanıyor. Sabaha karşı Ay ile Venüs arasında oluşan sekstil ortak paralarda bir rahatlık sunabilir. Ödeme yapmadan önce koşulları sor.

Peki ya aşk? Sekizinci eve uzanan geri hareketli Venüs geçmişte kalan bir ilişkinin izlerini hatırlatıyor. Sabaha karşı kurulan uyumlu açı geçmişle barışmana imkan veriyor. Partnerli Balık, şefkatli bir sohbetle bağı derinleştirir. Bekar Balık ise iş ortamında tanıştığı birine sakin bir ilgi gösterebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…