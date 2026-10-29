Sevgili Balık, Ay yaratıcılık ve eğlence alanında ilerlerken sabahın erken saatlerindeki Neptün karesi burcundaki duyarlılığı artırıyor; hayal ile gerçeği ayırmak için notlar al. Akşamki Ay ve Satürn karesi maddi disiplini hatırlatıyor ve gereksiz bir harcamayı geri çevirmeni sağlıyor. Önemli kararları ertele.

Maddi olarak iş temposunu yükselten Mars ve Jüpiter gelir fırsatı da getirirken gece saatlerinde Mars'la Merkür arasındaki kare mesai ya da görev paylaşımında gerginlik çıkarabilir. Öğleden sonraki Güneş üçgeni seni sakin bir çözüme yönlendiriyor. İş yükünü açıkça paylaşmak gerginliği azaltır.

Peki ya aşk? Sekizinci evdeki geri hareketli Venüs derin duyguları şefkate çevirirken gece yarısı Venüs'e uzanan Ay üçgeni bunu destekliyor. İlişkisi olan Balık, partnerine hislerini yumuşak bir dille anlatabilir. Bekar Balık ise yaratıcı bir ortamda tanışacağı birine yakınlık duyabilir. Gün sonunda yazacağın kısa bir not içini rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…