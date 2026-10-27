Sevgili Balık, Ay dördüncü evinde ev ve aile alanında dolaşırken öğlen Uranüs'le buluşuyor ve evden çalışıyorsan teknik bir aksama, aileden biriyle plan değişikliği getirebilir. Satürn ikinci evinde mali sorumluluğunu hatırlatıyor. İş düzeni evinde bulunan Mars ve Jüpiter temponu yukarı çekiyor; sınırlarını bilerek çalış.

Maddi olarak sabah Plüton üçgeni, gizli kalmış bir gider ya da unutulmuş bir alacağı ortaya çıkarabilir. Akşam Satürn'le sekstil bütçenin temel taşlarını sağlamlaştırmaya uygun. Geri hareketli Venüs sekizinci evinde ortak parada yazılı netliği şart koşuyor.

Gelelim aşka. Chiron'la karşı karşıya gelen Venüs ortak değerlerinizi ve sınırlarınızı sorgulatıyor. İlişkisi olan Balık, geçmişten gelen bir kırgınlığı eve taşıdığını fark edebilir; sevgiyle konuşmak çözer. Bekar Balık ise bir yakınının tanıştırmasıyla karşılaşacağı biri hakkında önyargısız davranmalı. Akşam ev ortamında yapacağın sakin bir sohbet bağınızı güçlendirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…