Sevgili Balık, Ay bütün gün burcunda yönsüz kalıyor; duyguların hassas, sezgilerin güçlü, ama bugün başlayacağın yeni bir iş istediğin sonucu vermeyebilir. Kendini dinlemek ve eski işleri toparlamak daha verimli. Gecenin sessiz saatlerinde Güneş'in sekizinci evinden ikinci evindeki Chiron'a karşıtlığı gelir ve değer duygunla ilgili hassas bir noktayı hatırlatabilir.

Maddi olarak evle ilgili ani bir gider ya da taşınma planında değişiklik çıkabilir; Ay'ın dördüncü evindeki Uranüs'le gece kurduğu kare bunu gösteriyor. Dokuzuncu evindeki Merkür yavaşlarken eğitim ya da seyahat ödemelerinde yazışmalarına göz at.

Peki ya aşk? Retro Venüs dokuzuncu evinde uzaktaki ya da geçmişte kalan biriyle ilgili duyguları canlandırabilir. Partnerinle ortak bir hayali konuşmak iyi gelir. Bekar Balık ise bir kurs ya da yolculuk sırasında karşılaştığı birine karşı acele etmeden ilgisini ölçmeli. Akşam bir fincan sıcak içecek iç.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…