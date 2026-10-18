Sevgili Balık, Plüton'la kavuşan Ay on ikinci evinde içe dönme, dinlenme ve geçmişi sindirme isteğini artırıyor; dokuzuncu evdeki retro Venüs'le yaptığı kare, eğitim ya da uzak bir planla ilgili bir kararsızlığı gün yüzüne çıkarabilir. Bugün büyük bir karar yerine sessiz bir değerlendirme yapmak sana iyi gelir. Gün içinde yalnız kalabileceğin kısa bir an yaratmak yeterli.

Maddi olarak ikinci evdeki Neptün, harcamalarını bulanık görmene yol açabilir; sabahki Ay sekstili bu sisi dağıtmak için iyi bir fırsat. Dördüncü evdeki Uranüs ev kaynaklı ani bir gider çıkarabilir, yedek bir pay ayır.

Peki ya aşk? Hafta başında içine kapanma isteği ilişkini etkileyebilir; partnerine bunun senden kaynaklandığını söylemek güven verir. Bekar Balık ise gözlem yaparak ilerlemeyi tercih etmeli. Akşam yazacağın tek bir sıcak mesaj uzun açıklamalardan daha iyi anlatır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…