Sevgili Balık, İlk Dördün akşam saatlerinde on birinci evindeki Ay ile ortak kaynaklar evindeki Güneş'i karşı karşıya getiriyor; arkadaş çevrenin planlarıyla ortak bir bütçe ya da kredi konusu aynı gün ilgini istiyor. Akşam çıkacağın bir buluşmadan önce nakit durumunu gözden geçirmek hesabını rahatlatır. Gelen davetlerde tek bir önceliği seçmen yeterli.

Maddi olarak dokuzuncu evdeki Merkür, sabah Ay uyumuyla eğitim ya da seyahat ödemesinin koşullarını yeniden okumanı destekliyor. İptal koşulunu ve son ödeme günlerini yazılı not etmek seni güvende tutar. Kart limitini gözden geçirmek de iyi bir adım.

Peki ya aşk? Dokuzuncu evindeki retro Venüs uzaktaki eski bir bağı gündeme taşıyabilir; ilişkin varsa gelecek planlarını konuşmak güven verir. Bekar Balık ise arkadaş çevresinin içinden birini daha yakından tanımaya karar verebilir, ancak sözü uzatmadan niyetini söylemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…