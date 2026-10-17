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18 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 18 Ekim Pazar günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, İlk Dördün akşam saatlerinde on birinci evindeki Ay ile ortak kaynaklar evindeki Güneş'i karşı karşıya getiriyor; arkadaş çevrenin planlarıyla ortak bir bütçe ya da kredi konusu aynı gün ilgini istiyor. Akşam çıkacağın bir buluşmadan önce nakit durumunu gözden geçirmek hesabını rahatlatır. Gelen davetlerde tek bir önceliği seçmen yeterli.

Maddi olarak dokuzuncu evdeki Merkür, sabah Ay uyumuyla eğitim ya da seyahat ödemesinin koşullarını yeniden okumanı destekliyor. İptal koşulunu ve son ödeme günlerini yazılı not etmek seni güvende tutar. Kart limitini gözden geçirmek de iyi bir adım.

Peki ya aşk? Dokuzuncu evindeki retro Venüs uzaktaki eski bir bağı gündeme taşıyabilir; ilişkin varsa gelecek planlarını konuşmak güven verir. Bekar Balık ise arkadaş çevresinin içinden birini daha yakından tanımaya karar verebilir, ancak sözü uzatmadan niyetini söylemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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