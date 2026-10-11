Sevgili Balık, Mars iş rutininde günlük çalışma temponu yükseltirken sabah Ay'la yaptığı kare acil bir görev ya da sağlıkla ilgili bir engel yüzünden planlarını değiştirmeni gerektirebilir. Ay'ın dokuzuncu evde ilerlemesi eğitim, yayın ya da yurt dışı bağlantılı işlerde vizyonunu genişletiyor. Akşam Merkür'le kavuşan Ay bir sunum ya da yazılı belge için ilham veriyor.

Maddi olarak ortak kaynaklar, vergi ve sigorta gibi konular gündeme geliyor. Retrodaki Venüs eski bir ödeme planını gözden geçirmeni istiyor; belgeleri bir kez daha okumak seni uyarır. Eğitim ya da kurs için yatırım düşünüyorsan fiyat araştırmasını bugün yap, ödemeyi birkaç gün sonraya bırak.

Peki ya aşk? Ay'ın Venüs'le buluşması inançlarını ve hayallerini paylaşmak için güzel bir fırsat; ilişkin varsa ortak bir plan ya da kısa bir gezi fikri yakınlaştırır. Bekar Balık ise uzaktan ya da farklı kültürden birine ilgi duyabilir, ama retro Venüs bu ilgiyi sınamak için zaman istiyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…