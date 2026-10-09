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10 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 10 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 10 Ekim Cumartesi günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, ortak bir bütçe, kredi ya da gizli kalmış bir konu bugün yeni bir sayfa açıyor; Yeniay ortak kaynaklar alanında başlıyor. Sabah Ay'ın Satürn'le karşıtlığı kendi gelirinle ortak gelirin arasındaki dengeyi sorgulatabilir, rakamlara net bakmak seni rahatlatır. Mars'ın iş yerindeki temposu ise yorgunluk yaratabilir, kısa molalar ver.

Maddi olarak taksit, kredi ya da ortak bir yatırım için yeni bir plan yapmak üzere güzel bir gün. Seyahat ve evrak işlerinde Venüs retrosu aksaklık riskini artırıyor, belge ve bilet işlerini bugün kontrol et.

Peki ya aşk? Yeniay ilişkideki derin bağı ve güveni yeniden kurmak için bir fırsat; ilişkin varsa dürüst bir konuşma aranızdaki mesafeyi kapatır. Bekar Balık ise uzak bir yerden ya da geçmişten gelen bir haber akşam aklını karıştırabilir, sezgilerini dinle ama gece Venüs ve Mars karesinde karar vermek için acele etme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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