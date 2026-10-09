Sevgili Balık, ortak bir bütçe, kredi ya da gizli kalmış bir konu bugün yeni bir sayfa açıyor; Yeniay ortak kaynaklar alanında başlıyor. Sabah Ay'ın Satürn'le karşıtlığı kendi gelirinle ortak gelirin arasındaki dengeyi sorgulatabilir, rakamlara net bakmak seni rahatlatır. Mars'ın iş yerindeki temposu ise yorgunluk yaratabilir, kısa molalar ver.

Maddi olarak taksit, kredi ya da ortak bir yatırım için yeni bir plan yapmak üzere güzel bir gün. Seyahat ve evrak işlerinde Venüs retrosu aksaklık riskini artırıyor, belge ve bilet işlerini bugün kontrol et.

Peki ya aşk? Yeniay ilişkideki derin bağı ve güveni yeniden kurmak için bir fırsat; ilişkin varsa dürüst bir konuşma aranızdaki mesafeyi kapatır. Bekar Balık ise uzak bir yerden ya da geçmişten gelen bir haber akşam aklını karıştırabilir, sezgilerini dinle ama gece Venüs ve Mars karesinde karar vermek için acele etme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…