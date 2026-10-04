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Balık Burcu right-white
5 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 5 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 5 Ekim Pazartesi günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, sabah saatlerinde Ay'ın Neptün'le kurduğu uyumlu açı seni gün boyunca taşıyacak güçlü bir sezgiyle uyandırıyor; bir kararı mantıkla değil içgüdüyle vermek bugün senin için doğru olabilir. Ay'ın Aslan'da Mars'la kavuşması ise iş hayatında normalden daha girişken davranmanı sağlıyor. Öğleden sonra Merkür ve Venüs'ün Akrep'ten kurduğu gergin açı bir konuda kafanı karıştırabilir; net bir cevap vermeden önce biraz zaman istemek yanlış değil. Akşama doğru Satürn'ün desteğiyle zihnindeki bulanıklık dağılıyor.

Maddi olarak Venüs'ün retrosu geçmişte yaptığın bir yardımı ya da borcu yeniden gündeme getirebilir. Öğleden sonraki gerginlik belirsiz bir harcamayla kendini gösterebilir; rakamları net tutmak seni rahatlatır. Akşam saatlerinde bütçen konusunda içine su serpiliyor.

Peki ya aşk? Duygusal olarak partnerine çok yakın hissetmek, Balık'ın bugün ilişkisinde öne çıkan tema; sabahki sezgisel hava bu yakınlığı besliyor. Sanatsal ya da manevi bir ortamda ilgisini çeken biriyle tanışmak, tek olanlar için bugün mümkün; Venüs'ün retrosu eski bir aşkın hayaletini de geri getirebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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