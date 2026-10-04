Sevgili Balık, sabah saatlerinde Ay'ın Neptün'le kurduğu uyumlu açı seni gün boyunca taşıyacak güçlü bir sezgiyle uyandırıyor; bir kararı mantıkla değil içgüdüyle vermek bugün senin için doğru olabilir. Ay'ın Aslan'da Mars'la kavuşması ise iş hayatında normalden daha girişken davranmanı sağlıyor. Öğleden sonra Merkür ve Venüs'ün Akrep'ten kurduğu gergin açı bir konuda kafanı karıştırabilir; net bir cevap vermeden önce biraz zaman istemek yanlış değil. Akşama doğru Satürn'ün desteğiyle zihnindeki bulanıklık dağılıyor.

Maddi olarak Venüs'ün retrosu geçmişte yaptığın bir yardımı ya da borcu yeniden gündeme getirebilir. Öğleden sonraki gerginlik belirsiz bir harcamayla kendini gösterebilir; rakamları net tutmak seni rahatlatır. Akşam saatlerinde bütçen konusunda içine su serpiliyor.

Peki ya aşk? Duygusal olarak partnerine çok yakın hissetmek, Balık'ın bugün ilişkisinde öne çıkan tema; sabahki sezgisel hava bu yakınlığı besliyor. Sanatsal ya da manevi bir ortamda ilgisini çeken biriyle tanışmak, tek olanlar için bugün mümkün; Venüs'ün retrosu eski bir aşkın hayaletini de geri getirebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…