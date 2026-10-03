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4 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 4 Ekim Pazar günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, başkalarıyla paylaştığın kaynaklar ile kendi güvenceni oluşturma isteğin arasında bugün bir denge kurman gerekebilir. Güneş ile Satürn'ün karşı karşıya gelmesi ortak bir iş, miras ya da partnerinin maddi durumuyla ilgili sorumlulukları öne çıkarıyor. Duygusal kararlar yerine somut verilere dayanmak işini kolaylaştırır. Yengeç'teki Ay keyif alanında azalırken sevdiğin bir uğraşa zaman ayırmak moralini yükseltecek.

Maddi olarak Satürn para alanında ilerlediği için harcamalarında disiplinli olmanın önemi artıyor. Birikim için küçük ama düzenli bir tutar ayırmaya başlamak iyi bir adım.

Gelelim aşka. Retrodaki Venüs uzak yerler alanında ilerlerken partnerinle ortak hayallerinizi ve inançlarınızı yeniden konuşmak ilişkinize derinlik katar. Kalbin boştaysa uzakta yaşayan ya da farklı bir kültürden biriyle yeniden temas kurabilirsin; duygularını idealize etmeden ilerle.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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