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3 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.10.2026 - 18:02
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Balık ve yükselen Balık burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 3 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

3 Ekim Cumartesi günü Balık ve yükselen Balık burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, romantizm alanındaki Ay bugün azalan evresine geçerken aşk hayatında bir sayfayı kapatıp yenisine hazırlanma hissi uyanabilir. İlişkindeysen birlikte kuracağınız hayaller üzerine konuşmak için güzel bir gün; ortak bir yolculuk, birlikte öğrenmek istediğiniz bir şey ya da uzun vadeli bir plan aranızdaki bağı güçlendirir. Venüs uzak yerler alanında retroya başladığı için ilişkinizdeki bazı inançları ve beklentileri sorgulayabilirsin; bunları açıkça konuşmak eksikleri tamamlamanıza yardım eder. İşteki yoğunluk, Plüton'a karşıt duran Mars yüzünden sabrını azaltabilir; bunu partnerinden saklama.

Aşkı yeniden bulmayı umuyorsan uzakta yaşayan ya da bir süredir görmediğin biriyle yeniden temas kurabilirsin. Bu yazışmalar tatlı bir heyecan yaratabilir, ancak retrodaki Venüs duygularını idealize etme eğilimini artırabilir. Karşındakini gerçekçi bir gözle tanımaya çalış.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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