Sevgili Balık, romantizm alanındaki Ay bugün azalan evresine geçerken aşk hayatında bir sayfayı kapatıp yenisine hazırlanma hissi uyanabilir. İlişkindeysen birlikte kuracağınız hayaller üzerine konuşmak için güzel bir gün; ortak bir yolculuk, birlikte öğrenmek istediğiniz bir şey ya da uzun vadeli bir plan aranızdaki bağı güçlendirir. Venüs uzak yerler alanında retroya başladığı için ilişkinizdeki bazı inançları ve beklentileri sorgulayabilirsin; bunları açıkça konuşmak eksikleri tamamlamanıza yardım eder. İşteki yoğunluk, Plüton'a karşıt duran Mars yüzünden sabrını azaltabilir; bunu partnerinden saklama.

Aşkı yeniden bulmayı umuyorsan uzakta yaşayan ya da bir süredir görmediğin biriyle yeniden temas kurabilirsin. Bu yazışmalar tatlı bir heyecan yaratabilir, ancak retrodaki Venüs duygularını idealize etme eğilimini artırabilir. Karşındakini gerçekçi bir gözle tanımaya çalış.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…