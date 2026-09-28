Sevgili Balık, Boğa'nın dışına bugün hiç çıkmayan Ay, genelde dalgalı olan duygularını daha durgun ve güvenli bir hale getiriyor; partnerinle kurduğun bağ bugün her zamankinden daha sakin hissettirecek. Mars'ın Aslan'daki ikinci gün tutkusu, genelde geri planda kalmayı tercih ettiğin duygusal konularda bugün seni öne çıkmaya itiyor.

Bekar Balık ise hayalindekine benzer birine bugün rastlarsa, bu karşılaşmayı ayakları yere basarak değerlendirmeli.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…