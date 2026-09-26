Sevgili Balık, partnerinin bugün senin için çizdiğin bir sınırı fark etmemesi, içinde eski bir göz ardı edilme hissini canlandırabilir; Mars-Chiron gerginliği, bu hassasiyeti bugün belirgin kılıyor. Sınırını nazikçe ama net bir şekilde hatırlatman, kendini korumanın en sağlıklı yolu olacak.

Bekar Balıklar ise yeni tanıştığı birine karşı fazla hızlı bağlandığını fark ettiğinde geçmişteki bir hayal kırıklığının izlerini bugün hissedebilir; kendine biraz zaman tanıması, bu bağı daha sağlıklı bir zeminde kurmasına yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…