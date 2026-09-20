Sevgili Balık, günün ilk yarısında taşıdığın küçük bir endişe, Ay'ın Kova'ya geçmesiyle birlikte akşama doğru kendiliğinden hafifleyebilir; bu rahatlama partnerinle aranızdaki sohbeti de daha akıcı kılacak.

Hayalindeki profile uymayan ama beklenmedik şekilde ilgini çeken biri bu gece bekar Balıkların karşısına çıkabilir; beklentini bir kenara bırakıp bu kişiyi olduğu gibi tanımaya çalışman, seni şaşırtacak bir bağ kurdurabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…