Sevgili Balık, bu hafta bire bir yürütülen işler ve ortaklıklar hız kazanabilir. Güneş–Mars sekstili bir müşteriyle yeni proje başlatmak, birlikte çalışılan biriyle görevleri bölmek veya uzun süredir konuşulan bir fikri uygulamaya geçirmek için hareket alanı açıyor. Fikri sürekli geliştirmek yerine ilk örneği ortaya koymak daha fazla ilerleme sağlayabilir. Hafta sonu aile ya da ev programındaki ani bir değişiklik iş düzenini etkilerse bütün sorumluluğu tek kişinin üstlenmemesi önemli olabilir.

Para tarafında cuma günkü Merkür–Satürn karşıtlığı ortak para ile kişisel bütçe arasındaki sınırı hatırlatabilir. Başkasının ödemesini geçici olarak üstlenmek veya paylaşılan bir giderde gereğinden fazlasını ödemek sonraki haftalarda sıkışıklık yaratabilir. Bir müşteriyle çalışılıyorsa sonradan eklenen işlerin ücrete dahil olup olmadığını teslimden önce konuşmak da faydalı olur.

Peki ya aşk? İlişkin varsa bu hafta sürekli ertelenen küçük bir plan sonunda yapılabilir. Her şeyi son dakikaya bırakmak yerine gelecek hafta için şimdiden ortak bir gün belirlemek birlikte daha düzenli vakit geçirmenizi sağlayabilir. Bekarsan aradaki durumu anlamaya çalışırken çevrenin yorumlarından çok karşı tarafın davranışlarına bakmak daha açıklayıcı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…