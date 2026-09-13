article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Balık Burcu chevron-right-grey 14 Eylül - 20 Eylül Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
14 - 20 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.09.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 14 Eylül - 20 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 14 Eylül - 20 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta bire bir yürütülen işler ve ortaklıklar hız kazanabilir. Güneş–Mars sekstili bir müşteriyle yeni proje başlatmak, birlikte çalışılan biriyle görevleri bölmek veya uzun süredir konuşulan bir fikri uygulamaya geçirmek için hareket alanı açıyor. Fikri sürekli geliştirmek yerine ilk örneği ortaya koymak daha fazla ilerleme sağlayabilir. Hafta sonu aile ya da ev programındaki ani bir değişiklik iş düzenini etkilerse bütün sorumluluğu tek kişinin üstlenmemesi önemli olabilir.

Para tarafında cuma günkü Merkür–Satürn karşıtlığı ortak para ile kişisel bütçe arasındaki sınırı hatırlatabilir. Başkasının ödemesini geçici olarak üstlenmek veya paylaşılan bir giderde gereğinden fazlasını ödemek sonraki haftalarda sıkışıklık yaratabilir. Bir müşteriyle çalışılıyorsa sonradan eklenen işlerin ücrete dahil olup olmadığını teslimden önce konuşmak da faydalı olur.

Peki ya aşk? İlişkin varsa bu hafta sürekli ertelenen küçük bir plan sonunda yapılabilir. Her şeyi son dakikaya bırakmak yerine gelecek hafta için şimdiden ortak bir gün belirlemek birlikte daha düzenli vakit geçirmenizi sağlayabilir. Bekarsan aradaki durumu anlamaya çalışırken çevrenin yorumlarından çok karşı tarafın davranışlarına bakmak daha açıklayıcı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Balık Burcu Yorumu

Aylık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Balık Burcu Yorumu

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Balık burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın