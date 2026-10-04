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Balık Burcu right-white
5 - 11 Ekim 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 5 Ekim - 11 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 5 Ekim - 11 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, uzaktaki ya da geçmişte kalmış biri aklına düştüğünde mevcut ilişkini ihmal etme. Hislerini sessizce içine atmak yerine yumuşak bir dille anlatman bağınızı güçlendirir. Haftanın başında Merkür ile Venüs'ün buluşması sezgilerini kelimelere dökmeni kolaylaştırıyor; konuşurken yalnızca duygularını değil, ihtiyaçlarını da söyle. Partnerinin ne düşündüğünü tahmin etmeye çalışmak yerine doğrudan sormak, bu hafta seni gereksiz kaygılardan korur.

Şu an yalnızsan mesafeli bir ilişkiyi ya da eski bir aşkı yeniden değerlendirirken kendini fazla yormamaya çalış. Yeniay ortak duygusal kaynakları ve mahrem hisleri görünür kılıyor; hafta sonuna doğru neye gerçekten hazır olduğunu daha net göreceksin. Hayal ettiğin kişiyle gerçekte tanıştığın kişiyi birbirinden ayırmak, bu haftanın en değerli farkındalığı olabilir.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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