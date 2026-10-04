Sevgili Balık, uzaktaki ya da geçmişte kalmış biri aklına düştüğünde mevcut ilişkini ihmal etme. Hislerini sessizce içine atmak yerine yumuşak bir dille anlatman bağınızı güçlendirir. Haftanın başında Merkür ile Venüs'ün buluşması sezgilerini kelimelere dökmeni kolaylaştırıyor; konuşurken yalnızca duygularını değil, ihtiyaçlarını da söyle. Partnerinin ne düşündüğünü tahmin etmeye çalışmak yerine doğrudan sormak, bu hafta seni gereksiz kaygılardan korur.

Şu an yalnızsan mesafeli bir ilişkiyi ya da eski bir aşkı yeniden değerlendirirken kendini fazla yormamaya çalış. Yeniay ortak duygusal kaynakları ve mahrem hisleri görünür kılıyor; hafta sonuna doğru neye gerçekten hazır olduğunu daha net göreceksin. Hayal ettiğin kişiyle gerçekte tanıştığın kişiyi birbirinden ayırmak, bu haftanın en değerli farkındalığı olabilir.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…