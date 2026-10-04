article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Koç Burcu chevron-right-grey 5 Ekim - 11 Ekim Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
5 - 11 Ekim 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 5 Ekim - 11 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 5 Ekim - 11 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, geçmişten kalan bir konu haftanın başında ilişkinde yeniden açılabilir. Venüs retrosu seni eski tartışmaları ve söylenmemiş sözleri hatırlamaya zorlarken Mars'ın Aslan'daki ateşi tepkini sertleştirebilir. Yine de Yeniay karşı burcunda, yani ilişkiler alanında gerçekleştiği için hafta sonuna doğru ikiniz de uzlaşmaya daha yakın olacaksınız. Savunmaya geçmeden önce partnerinin neyi kastettiğini sormak, haftanın en işe yarar hamlesi olabilir. İlk adımı atan sen olursan ilişkine yeni bir sayfa açabilirsin.

Bekarsan hafta sonuna doğru eski bir tanıdığın sana mesaj atması şaşırtıcı olabilir. Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı hemen cevap vermeye itse de bu kişiyle neden bir yere varamadığınızı bir kez daha düşünmek sana zaman kazandırır. Cevabın evet olursa Terazi'deki Yeniay bu yakınlaşmaya taze bir başlangıç havası katacak, hayırsa da kendini kötü hissetmeden kapıyı kapatabilirsin.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Koç Burcu Yorumu

Aylık Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Koç Burcu Yorumu

Yıllık Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Koç Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Koç burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın