Sevgili Koç, geçmişten kalan bir konu haftanın başında ilişkinde yeniden açılabilir. Venüs retrosu seni eski tartışmaları ve söylenmemiş sözleri hatırlamaya zorlarken Mars'ın Aslan'daki ateşi tepkini sertleştirebilir. Yine de Yeniay karşı burcunda, yani ilişkiler alanında gerçekleştiği için hafta sonuna doğru ikiniz de uzlaşmaya daha yakın olacaksınız. Savunmaya geçmeden önce partnerinin neyi kastettiğini sormak, haftanın en işe yarar hamlesi olabilir. İlk adımı atan sen olursan ilişkine yeni bir sayfa açabilirsin.

Bekarsan hafta sonuna doğru eski bir tanıdığın sana mesaj atması şaşırtıcı olabilir. Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı hemen cevap vermeye itse de bu kişiyle neden bir yere varamadığınızı bir kez daha düşünmek sana zaman kazandırır. Cevabın evet olursa Terazi'deki Yeniay bu yakınlaşmaya taze bir başlangıç havası katacak, hayırsa da kendini kötü hissetmeden kapıyı kapatabilirsin.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…