Mustafa Keser'in 48 Yıllık Hayat Arkadaşı Nilüfer Keser Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
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Türk müziğinin sevilen isimlerinden Mustafa Keser, 48 yıllık hayat arkadaşı Nilüfer Keser'i kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Nilüfer Keser, 26 Kasım'da hayatını kaybetmişti. Keser'in eşi bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
Mustafa Keser, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri.
Mustafa Keser, 48 yıllık hayat arkadaşı Nilüfer Keser'i kaybetti.
Nilüfer Keser, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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