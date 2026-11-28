Mustafa Keser, uzun yıllardır sahnede olan ve geniş bir dinleyici kitlesine sahip usta bir sanatçı. Sevenleri, sanatçının hayatındaki bu zor günde yanında olduklarını belirtiyor.

Keser, bir süre önce kendi sağlık durumunu da kamuoyuyla paylaşmıştı. Aralık 2024'te kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıklayan sanatçı, o dönem kendi sağlığından çok eşinin sağlığını düşündüğünü dile getirmişti.