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Mustafa Keser Kimdir? Kansere Yakalandığını Açıklayan Usta Şarkıcı Hakkında Merak Edilenler

Mustafa Keser Kimdir? Kansere Yakalandığını Açıklayan Usta Şarkıcı Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
21.12.2024 - 11:21

Yaptığı programlar ve benzersiz sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mustafa Keser, kansere yakalandığını açıkladı. Sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanan bu gelişmenin ardından pek çok kişi Mustafa Keser'in hayatını araştırmaya başladı.

Peki, Mustafa Keser kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aradığınız tüm soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Mustafa Keser Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

Mustafa Keser Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

1945 yılında Elazığ ilinin bir ilçesi olan Maden'de doğan Mustafa Keser, ilk ve orta öğrenimini Maden'de, lise eğitimini ise Diyarbakır'ın meşhur okulu Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi ve Sivas 4 Eylül Lisesi'nde tamamlamıştır.

Babası müzisyen olan Mustafa Keser, çocukluktan beri müziğe ilgi duymuş, ortaokul ve lise yıllarında keman, ut, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalmasını öğrenmiştir.

Askerlik görevini yaptıktan sonra İzmir'e yerleşen Mustafa Keser, 1975 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses yarışmasını Türk Halk Müziği dalında kazanmıştır. 1982 yılına kadar TRT İzmir Radyosu'nda mahalli sanatçı olarak görev yapmıştır.

Mustafa Keser'in Müzik Hayatı Nasıl Başladı?

Mustafa Keser'in Müzik Hayatı Nasıl Başladı?

Mustafa Keser, 1982 yılında yine TRT'nin açtığı ''Yetişmiş Sanatçı'' sınavını Türk Sanat Müziği dalında kazandı. Bununla birlikte TRT İzmir Radyosu’nda ses sanatçısı olarak göreve başladı. Burası Mustafa Keser'in müzik hayatının başladığı yer oldu. 1989 yılında ise TRT'den ayrılarak İstanbul'a yerleşti.

Mustafa Keser Evli mi?

Mustafa Keser Evli mi?

90'lı yıllarda birçok özel kanalda müzik programı yapan Mustafa Keser, 1978 yılında Nilüfer Keser ile evlendi. Mustafa Keser'in bu evlilikten dünyaya gelen 3 çocuğu vardır. Sevilen sanatçı müzikal çalışmalarının yanı sıra çeşitli film ve tv projelerinde de konuk olarak yer almıştır.

Mustafa Keser Kanser mi?

Mustafa Keser Kanser mi?

Usta şarkıcı Mustafa Keser, katıldığı bir davette kanser olduğunu açıkladı. Öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran Mustafa Keser’e yapılan detaylı tetkikler sonrası 79 yaşındaki sanatçıya kanser teşhisi konulduğu öğrenildi.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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