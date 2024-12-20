onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Fatih Kıral Kimdir? Ünlü Mobilyacı Neden Hayatını Kaybetti?

Fatih Kıral Kimdir? Ünlü Mobilyacı Neden Hayatını Kaybetti?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
20.12.2024 - 10:33

Mobilya sektörünün tanınmış simalarından biri olan Fatih Kıral'dan sevenlerini yasa boğan acı haber geldi. Ünlü mobilyacının hayatını kaybettiği duyuruldu. Bu gelişmenin ardından birçok kişi ünlü mobilyacının hayatını araştırmaya başladı.

Peki, Fatih Kıral kimdir, neden hayatını kaybetti? İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fatih Kıral Kimdir?

Fatih Kıral Kimdir?

İstanbul'da dünyaya gelen Fatih Kıral, iş insanı ve girişimcidir. Ayrıca Kıral ailesinin üçüncü kuşak temsilcisidir. Ünlü iş insanı, Figen Kıral ile hayatını birleştirmiştir. Çiftin Oğuz ve Onur adında iki oğlu vardır.

İlk mağazasını kendi ismiyle 1980 yılında Kadıköy Bağdat Caddesi'nde açan Fatih Kıral, zamanla markasını büyüterek İzmir, Bodrum, Antalya ve İstanbul gibi şehirlerde 15 mağaza açtı. Adını iyice duyuran iş insanı, küresel çapta ünlü mobilya markalarıyla çalıştı.

Ülkemizde de dünya standartlarında mobilya ürünleri satmak için gayret eden Kıral, ev ve ofis mobilyalarından mutfak ve banyo ürünlerine kadar pek çok alanda hizmet verdi.

Ülkemizde de dünya standartlarında mobilya ürünleri satmak için gayret eden Kıral, ev ve ofis mobilyalarından mutfak ve banyo ürünlerine kadar pek çok alanda hizmet verdi.

Fatih Kıral Neden Öldü?

Fatih Kıral Neden Öldü?

2023 yılından beri böbrek yetmezliği hastalığıyla mücadele eden Fatih Kıral, nakledilen böbreğinin iflas etmesi üzerine hayatını kaybetti. Ünlü iş insanı, bir süredir diyaliz makinesine bağlı bir şekilde hayatını sürdürüyordu; ancak 19 Aralık 2024 tarihinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın