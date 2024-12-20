Fatih Kıral Kimdir? Ünlü Mobilyacı Neden Hayatını Kaybetti?

İstanbul'da dünyaya gelen Fatih Kıral, iş insanı ve girişimcidir. Ayrıca Kıral ailesinin üçüncü kuşak temsilcisidir. Ünlü iş insanı, Figen Kıral ile hayatını birleştirmiştir. Çiftin Oğuz ve Onur adında iki oğlu vardır.

İlk mağazasını kendi ismiyle 1980 yılında Kadıköy Bağdat Caddesi'nde açan Fatih Kıral, zamanla markasını büyüterek İzmir, Bodrum, Antalya ve İstanbul gibi şehirlerde 15 mağaza açtı. Adını iyice duyuran iş insanı, küresel çapta ünlü mobilya markalarıyla çalıştı.