Banu Onaral Kimdir? Nuri Demirağ'ın Torunu Prof. Dr. Banu Onaral Neden Hayatını Kaybetti?

Prof. Dr. Banu Onaral; Ulusal Bilim Vakfı (NSF), Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), Deniz Araştırmaları Ofisi (ONR), DARPA ve İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından desteklenen büyük araştırma ve geliştirme projelerinde bulundu.

Biyomedikal sinyaller ve sistemler konusunda çalışmalar ortaya koymuş olan Onaral'ın ayrıca kapsamlı bir yayın geçmişi de bulunmaktadır. Bunlara ek olarak çalışmalarıyla takdir toplayan Banu Onaral; Drexel Üniversitesi'nin 1990 Lindback Seçkin Öğretim Ödülü, EDUCOM En İyi Eğitim Yazılımı Ödülü ve NSF Fakülte Başarı Ödülü başta olmak üzere birden fazla ödül kazandı.

Bilim dünyasının önemli isimlerinden biri olan Banu Onaral, birçok üniversite ve kuruluşun danışma kurullarında ve stratejik planlama departmanlarında başkanlık ve üyelik de yapmıştır.