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Banu Onaral Kimdir? Nuri Demirağ'ın Torunu Prof. Dr. Banu Onaral Neden Hayatını Kaybetti?

Banu Onaral Kimdir? Nuri Demirağ'ın Torunu Prof. Dr. Banu Onaral Neden Hayatını Kaybetti?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
18.12.2024 - 17:30

Türkiye'nin ilk uçak fabrikasını kuran Nuri Demirağ'ın torunu Prof. Dr. Banu Onaral hayatını kaybetti. Acı haberi duyan ve sosyal medyadan haberleri gören kişiler Banu Onaral'ın hayatını araştırmaya başladı.

Peki, Prof. Dr. Banu Onaral kimdir? Hangi çalışmalarda bulundu ve ne tür ödüller kazandı? İşte detaylar...

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Banu Onaral Kimdir?

Banu Onaral Kimdir?

1950 yılında dünyaya gelen Banu Onaral, Philadelphia'da bulunan Drexel Üniversitesi'nde Biyomedikal Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği alanında görev yapmış bir profesördür. İbrahim Onaral ile evlidir ve çiftin Mutlu Onaral adında bir oğlu vardır.

Nuri Demirağ'ın torunu olarak da bilinen Banu Onaral, 1997'den bu yana Biyomedikal Mühendisliği Bilimi ve Sağlık Sistemleri Okulu'nun kurucu müdürü olarak görev yapıyordu. Ancak ne yazık ki 18 Aralık 2024 tarihinde Onaral'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Prof. Dr. Banu Onaral'ın Çalışmaları ve Ödülleri

Prof. Dr. Banu Onaral'ın Çalışmaları ve Ödülleri

Prof. Dr. Banu Onaral; Ulusal Bilim Vakfı (NSF), Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), Deniz Araştırmaları Ofisi (ONR), DARPA ve İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından desteklenen büyük araştırma ve geliştirme projelerinde bulundu.

Biyomedikal sinyaller ve sistemler konusunda çalışmalar ortaya koymuş olan Onaral'ın ayrıca kapsamlı bir yayın geçmişi de bulunmaktadır. Bunlara ek olarak çalışmalarıyla takdir toplayan Banu Onaral; Drexel Üniversitesi'nin 1990 Lindback Seçkin Öğretim Ödülü, EDUCOM En İyi Eğitim Yazılımı Ödülü ve NSF Fakülte Başarı Ödülü başta olmak üzere birden fazla ödül kazandı.

Bilim dünyasının önemli isimlerinden biri olan Banu Onaral, birçok üniversite ve kuruluşun danışma kurullarında ve stratejik planlama departmanlarında başkanlık ve üyelik de yapmıştır.

Prof. Dr. Banu Onaral Neden Öldü?

Prof. Dr. Banu Onaral Neden Öldü?

18 Aralık Çarşamba günü Banu Onaral'ın vefat ettiği açıklandı. Ancak Onaral’ın neden hayatını kaybettiğine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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