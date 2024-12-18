Banu Onaral Kimdir? Nuri Demirağ'ın Torunu Prof. Dr. Banu Onaral Neden Hayatını Kaybetti?
Banu Onaral Kimdir? Nuri Demirağ'ın Torunu Prof. Dr. Banu Onaral Neden Hayatını Kaybetti?
Türkiye'nin ilk uçak fabrikasını kuran Nuri Demirağ'ın torunu Prof. Dr. Banu Onaral hayatını kaybetti. Acı haberi duyan ve sosyal medyadan haberleri gören kişiler Banu Onaral'ın hayatını araştırmaya başladı.
Peki, Prof. Dr. Banu Onaral kimdir? Hangi çalışmalarda bulundu ve ne tür ödüller kazandı? İşte detaylar...
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Banu Onaral Kimdir?
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Prof. Dr. Banu Onaral'ın Çalışmaları ve Ödülleri
Prof. Dr. Banu Onaral Neden Öldü?
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