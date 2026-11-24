İzlanda'da 25 Yıldır Uygulanan Sigara Satış Modeli Türkiye'de de Gündeme Geldi
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Türkiye'de sigara kullanımını azaltmaya yönelik yeni satış düzenlemeleri kısa sürede hayata geçirilecek. Tütün ürünlerinin satış noktalarındaki görünürlüğünün sınırlandırılması için adımlar atılırken, İzlanda'nın uyguladığı model de dikkat çekti. Ülkede yaklaşık 25 yıldır uygulanan sistem, sigaranın nasıl satıldığıyla öne çıkıyor.
İzlanda'da paketler görünmüyor.
Müşteriler katalogdan bakıyor.
Türkiye'de de adımlar atılacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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