Türkiye'de de sigara kullanımını azaltmaya yönelik yeni önlemler ve satış düzenlemeleri kısa sürede hayata geçirilecek. Tütün ürünlerinin satış noktalarında görünürlüğünün sınırlandırılması, reklam ve tanıtım etkisinin azaltılması gibi uygulamalar için adımlar atılacak. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı taslakta da ürünlerin satış noktalarında dışarıdan görünmeyen kapalı dolaplarda tutulması planlanıyor. Bu süreçte İzlanda modeli de dikkat çekti.