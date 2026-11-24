13 Emmy Ödüllü Ted Lasso Dördüncü Sezonun Ardından Yeni Sezon Onayı Aldı
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Jason Sudeikis'in başrolünde yer aldığı 13 Emmy ödüllü Apple TV dizisi Ted Lasso için yeni bir karar verildi. Üç yıllık aranın ardından bu yıl ağustos ayında dördüncü sezonuyla ekranlara dönen dizi, platform tarihinde izlenme rekoruna imza attı. Sezon finalinde kapısı aralanan gelişmeler, dizinin devamını merak edenlerin gündeminde.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Beşinci sezon resmen onaylandı.
Dördüncü sezon izlenme rekoru kırdı.
Kadroda tanıdık yüzler var.
Sezon finalinde Roy'a Chelsea teklifi geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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