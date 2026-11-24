Nielsen verilerine göre dizinin dördüncü sezonunun ilk bölümü 4-5 Ağustos tarihlerinde toplam 296,6 milyon dakika izlendi. Böylece Ted Lasso, önceki sezonlarını ve Apple TV'nin ilgi gören diğer yapımlarını geride bırakarak platform tarihinin en yüksek izlenme rakamına ulaşan açılışını gerçekleştirdi.