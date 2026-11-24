33 Yıl Geçti, Rekor Hâlâ Onda! Bölüm Sayısıyla En Uzun Soluklu 11 Türk Dizisi
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Türkiye'nin en uzun soluklu dizileri bölüm sayısına göre sıralandığında ilk iki sırada aynı isim var. Beyhan Saran, yaklaşık 1.780 bölümlük Ferhunde Hanımlar ve 1.700 bölüme dayanan Bizim Evin Halleri ile zirvede. 20 sezon süren Arka Sokaklar 751 bölümle 8. sırada kaldı. Listede Beni Affet, Elif, Emanet ve Esaret de yer alıyor.
Ferhunde Hanımlar yaklaşık 1.780 bölümle listenin zirvesinde.
Beyhan Saran'ın ikinci dizisi Bizim Evin Halleri 1.700 bölüme dayandı.
Unutma Beni, 7. sezona ulaşan ilk günlük dizi olarak duyurulmuştu.
Beni Affet 1.477. bölümünde ekrana veda etti.
Deniz Yıldızı 7 sezonda 1.200'ü aşkın bölüme ulaştı.
Elif 940 bölümle Kanal 7'nin rekortmen dizilerinden biri oldu.
Emanet 805 bölümle Kanal 7'nin bir başka uzun soluklu dizisi oldu.
Arka Sokaklar, 20 sezonla listedeki haftalık dizilerin açık ara önünde.
Seksenler 10 sezonda 655 bölüme ulaştı.
Beni Bırakma 4 sezonda 630 bölüme ulaştı.
Esaret 557 bölümle Kanal 7'nin günlük kuşağında 3 sezon kaldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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