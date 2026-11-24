Çizgi Filmlerdeki Beyaz Eldivenlerin Ardında Pek Bilinmeyen Bir Hikâye Var
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Mickey Mouse, Bugs Bunny, Woody Woodpecker... Pek çok çizgi film karakterinin ellerinde aynı beyaz eldivenler var. Bu tercih, animasyonun siyah-beyaz yıllarında çizerlerin karşılaştığı basit bir sorunla başladı, ama hikâyenin daha az bilinen bir tarafı da bulunuyor.
İşte detaylar...
Siyah-beyaz filmlerde karakterlerin siyah elleri, yine siyah olan gövdelerinin önünde kayboluyordu.
Mickey Mouse'un eldivenleri ilk kez 1929 yapımı The Opry House'ta görüldü.
Walt Disney, eldiven kararının ardındaki bir başka nedeni de anlattı.
Eldivenlerin kökeninde dönemin varyete sahnelerindeki minstrel gösterilerinin izi de var.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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