Mickey'nin ilk çizildiği Plane Crazy'de ne eldiven ne de bugün bilinen büyük ayakkabılar vardı. Parmak sayısı bile sabit değildi; bazı sahnelerde dört, bazılarında beş parmakla çiziliyordu.

Eldivenler, The Opry House'ta Mickey'nin sahne kostümünün bir parçası olarak ortaya çıktı ve piyano çalan ellerini gövdesinden ayırdı. Kalıcı hale gelmeleri ise bir sonraki film olan When the Cat's Away (1929) ile oldu. O günden beri eldivenler Mickey'nin tasarımından hiç çıkmadı.