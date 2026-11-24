Bu Davranışlara Sahipsen Toksik Taraf Sen Olabilirsin!
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Bazen bir ilişkide yaşanan sorunların sorumlusu olarak sürekli karşı tarafı görürüz. Bize yeterince değer vermediğini, bizi anlamadığını ya da yanlış davrandığını düşünürüz. Peki ya farkında olmadan biz de karşımızdaki insanı yoruyor, manipüle ediyor veya duygularını görmezden geliyor olabilir miyiz? Çünkü toksik davranışlar her zaman büyük kavgalarla ya da açıkça yapılan kötülüklerle ortaya çıkmaz; bazen bir küslükte, bazen masum görünen bir kıskançlıkta, bazen de haklı çıkmak uğruna söylenen bir cümlede gizlidir.
İlişkilerinde veya günlük hayatında aşağıdaki davranışlardan hangilerini kendinde görüyorsun?
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Toksik davranışların oldukça az!
Bazen kendi duygularını başkalarının önüne koyuyorsun!
Toksik davranışların ilişkilerini yıpratıyor olabilir!
Toksik tarafınla ciddi şekilde yüzleşmen gerekebilir!
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