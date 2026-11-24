Seçtiğin davranışlar, ilişkilerinde kontrol etme, suçluluk hissettirme, tartışmalarda haklı çıkmaya çalışma veya karşı tarafın duygularını küçümseme gibi eğilimlerin belirgin olabileceğini gösteriyor. Belki sen bunları kendini korumanın, sevilmenin ya da kaybetmekten kaçınmanın bir yolu olarak görüyorsun. Fakat karşındaki kişi için bu davranışlar zamanla yorucu ve yıpratıcı bir hâl alabilir. En zor kısım, bazen kendi davranışlarımızın sonuçlarını yalnızca karşı tarafın tepkileri üzerinden değerlendirmemizdir. Onun neden uzaklaştığını sorgularken kendi tavırlarımızı gözden kaçırabiliriz. Bu nedenle kendine dürüstçe şu soruyu sormalısın: Bir tartışmada gerçekten anlaşılmak mı istiyorum, yoksa karşımdaki kişinin benim istediğim şekilde davranmasını mı? Bu ayrım, ilişkilerindeki döngüleri değiştirmek için önemli bir başlangıç olabilir.