En Anksiyetik Burç Belli Oldu! Sen Hangi Sıradasın?
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Herkesin kaygıyla baş etme biçimi farklı! Kimileri en kötü senaryoyu düşünmeden duramazken kimileri her şey yolundaymış gibi görünse de içten içe binlerce ihtimali hesaplıyor. Bazı burçlar belirsizlik karşısında hemen endişeye kapılırken bazıları olayları akışına bırakmayı tercih ediyor. Peki astrolojinin en kaygılı burçları hangileri?
Burcun hangisi?
1. Başak
2. Yengeç
3. Akrep
4. Balık
5. Terazi
6. Oğlak
7. İkizler
8. Aslan
9. Boğa
10. Kova
11. Koç
12. Yay
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