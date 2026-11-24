Masada Tuzun Yanında Neden Hep Karabiber Olur?
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Tuz ve karabiber, sofralarda neredeyse bir yemek ritüeli gibi hep birlikte durur. Oysa ikisi masada her zaman yan yana olmadı. Orta Çağ'ın sonlarında Avrupa'da karabiber de dahil hiçbir baharat sofraya konmuyordu. Tarihçiler bu ikilinin masaya yerleşmesini tarihin tuhaf bir kazası olarak görüyor.
Orta Çağ'da tuz sofradaydı ama tuzluktan değil, bıçak ucundan sunuluyordu
Fransız mutfağı baharatları tatlıya itti, tuz ve karabiber tuzlu yemeklerde kaldı
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