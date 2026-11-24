Food Studies Programı'nın kurucusu tarih profesörü Ken Albala, bunu 'tarihin tuhaf bir kazası' olarak tanımlıyor. Orta Çağ'ın sonlarında Avrupa'da karabiber de, başka hiçbir baharat da sofrada bulunmuyordu. 17. yüzyıla kadar baharatlar mutfakta, bol bol eklenerek kullanılıyordu.

Tuz sofradaydı ama tuzlukta değil. Genellikle tuz kaplarında sunuluyor, İtalyan saraylarında ise tranşör denen et kesicisinin bıçak ucunda uzatılıyordu. Tranşör eti havada dilimleyip her dilimin servis edilen kişiye usulca düşmesini sağlıyor, sonra bıçağın ucunu tuza batırıp tabağa sürüyordu.

Tuz her kültürde mutfağın başköşesinde. Brown Üniversitesi'nden psikiyatri doçenti Rachel Herz'e kalırsa tuzun tadını doğuştan seviyoruz, çünkü doğada tuz proteinin işareti. Vücudun sıvı dengesini ve sinirlerin ve kasların çalışmasını düzenlemek için de tuza ihtiyaç var. Buzdolabından önce yiyecekleri korumaya da yarıyordu. Araştırmalar insanın ne kadar çok tuz yerse o kadar çok canının çektiğini gösteriyor.