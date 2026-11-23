İstanbul’a Kış Geliyor: Sıcaklığın 0 Derece Olacağı Tarih Açıklandı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde fırtına etkisini gösterdi. Meteoroloji Mühendisi Mikdat Kadıoğlu, 'tehlike'yi açıklarken İstanbul için yeni uyarı daha yayımlandı. İstanbul Valiliği, kentte sıcaklığın çakılacağı günü açıkladı.
Marmara Bölgesi fırtınanın etkisi altında.
İstanbul'da dalgalar boyu aştı.
İstanbul'a kış geliyor: Sıcaklığın 0 derece olacağı tarih.
İstanbul'da fırtına anları:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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