Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre 23 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi ile Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerinden saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına bekleniyor. Batı Karadeniz'de ise fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması öngörülüyor.

Trakya'da ise Kırklareli genelinde sarı kodlu uyarı yayımlandı. Kentte pazartesi günü saat 06.00'da başlayan ve saat 20.00'ye kadar süreceği bildirilen kuvvetli rüzgarın, yer yer saatte 80 ila 90 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.