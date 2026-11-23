Doğa Bekleriz'in Kulağını Japon Yapıştırıcısıyla Yapıştırdığı Haberi Yalan Çıktı!
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Doğa Bekleriz, yıllarca gündem olan 'kulağını Japon yapıştırıcısıyla yapıştırdı' haberinin uydurma olduğunu açıkladı. Aysu Mola'nın YouTube kanalına konuk olan eski manken, haberin gazeteci arkadaşı Başak Çokan'ın kendi kafasına göre yazıldığını söyledi. Bekleriz, arkadaşı işinden olmasın diye haberi yıllarca yalanlayamadığını da anlattı.
KAYNAK: Aysu Mola/ YouTube
Manken Doğa Bekleriz, kulağını Japon yapıştırıcısıyla yapıştırdığı haberinin yalan olduğunu yıllar sonra itiraf etti.
Saçlarını topuz yaptırdığı gece spreyle kulağına yapışan saç teli, kız kıza bir şakaya ve ertesi gün manşetlere dönüştü.
Gece yarısı gelen "Bunu yalanlarsan işimden olurum" telefonu, Bekleriz'i yıllarca susmak zorunda bıraktı.
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