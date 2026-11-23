2000'li yılların magazin gündemine damga vuran kulak yapıştırma haberi, Doğa Bekleriz'in Aysu Mola'nın YouTube kanalına konuk olmasıyla yeniden gündem oldu.

Bekleriz, haberin asparagas olduğunu açıkça söyledi. Kendisini tanıyanların bunu zaten bildiğini belirten eski manken, sonradan tanıştığı insanların bile ilk sorusunun 'Kulağını gerçekten yapıştırdın mı?' olduğunu anlattı.

Cevabı ise kısa ve netti: 'Hayır, yapıştırmadım.' Bekleriz'e göre haber, gazeteci arkadaşı Başak Çokan'ın kendi kafasına göre yaptığı bir haberdi.

Peki yıllarca konuşulan o hikaye nereden çıktı?