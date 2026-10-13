"Yıldız" Eda Ece'nin Yasak Elma'daki Doğaçlamalarının Önce Montajda Kırpıldığı Ortaya Çıktı
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Fatih Altaylı’nın programına konuk olan Eda Ece, Yasak Elma’da canlandırdığı Yıldız karakterinin doğaçlamalarla nasıl şekillendiğini anlattı. Senaryodaki absürt sahneleri gülmeden oynamakta zorlandığını söyleyen oyuncu, setteki esprilerini yönetmen Neslihan Yeşilyurt’un isteğiyle kayda taşımış. Ancak bu doğaçlamalar ilk başta montajda kırpılmış. Sonunda yapımcının “Bu haliyle yayınlayın” demesiyle Yıldız’ın en sevilen anları ekrana gelmiş.
KAYNAK. Fatih Altaylı
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Altı sezon boyunca ekranda kalan Yasak Elma, Eda Ece'nin kariyerinde de bir dönüm noktası oldu.
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Eda Ece, Yasak Elma'da "Bunu gülmeden nasıl oynayacağım?" diye düşündüğü sahneler olduğunu itiraf etti.
Yönetmen Neslihan Yeşilyurt "Sen bunları kayıtta da yap" deyince başlayan doğaçlamalar, ilk başta montajda kırpıldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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