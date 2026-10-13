article/comments
article/share
Haberler
TV
"Yıldız" Eda Ece'nin Yasak Elma'daki Doğaçlamalarının Önce Montajda Kırpıldığı Ortaya Çıktı

"Yıldız" Eda Ece'nin Yasak Elma'daki Doğaçlamalarının Önce Montajda Kırpıldığı Ortaya Çıktı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 19:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fatih Altaylı’nın programına konuk olan Eda Ece, Yasak Elma’da canlandırdığı Yıldız karakterinin doğaçlamalarla nasıl şekillendiğini anlattı. Senaryodaki absürt sahneleri gülmeden oynamakta zorlandığını söyleyen oyuncu, setteki esprilerini yönetmen Neslihan Yeşilyurt’un isteğiyle kayda taşımış. Ancak bu doğaçlamalar ilk başta montajda kırpılmış. Sonunda yapımcının “Bu haliyle yayınlayın” demesiyle Yıldız’ın en sevilen anları ekrana gelmiş.

KAYNAK. Fatih Altaylı

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altı sezon boyunca ekranda kalan Yasak Elma, Eda Ece'nin kariyerinde de bir dönüm noktası oldu.

Altı sezon boyunca ekranda kalan Yasak Elma, Eda Ece'nin kariyerinde de bir dönüm noktası oldu.

2018'de başlayıp 2023'te final yapan dizide Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, hazırcevaplığı ve mimikleriyle dizinin en akılda kalan yüzlerinden biri oldu. Bugün Star TV'de Tuzlu Kahve'nin başrolünde izlediğimiz oyuncu, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu.

Evlilikten sonra çekmediği sahnelerden eşi Buğrahan Tuncer'le ilk buluşmasına kadar pek çok konuya değinen Eda Ece, bu kez Yıldız'ın doğuşuna dair dikkat çekici bir ayrıntıyı paylaştı.

Eda Ece, Yasak Elma'da "Bunu gülmeden nasıl oynayacağım?" diye düşündüğü sahneler olduğunu itiraf etti.

Eda Ece, Yasak Elma'da "Bunu gülmeden nasıl oynayacağım?" diye düşündüğü sahneler olduğunu itiraf etti.

Eda Ece'ye göre entrika üzerine kurulu Yasak Elma'nın senaryosu çok başarılıydı ama zaman zaman epey absürt durumlar da içeriyordu. Oyuncunun verdiği örnek ise dizinin ilk günlerini hatırlayanlara tanıdık gelecek: 'Bana 100 bin lira karşılığında kocama ayart falan dediği bir durum.'

Ece, ekipçe bu sahneleri içten içe tiye aldıklarını ama senarist Melis Civelek kızmasın diye düzgün oynamaya çalıştıklarını anlattı: 'Melis Hanım'dan korkuyoruz kızmasın diye, düzgün oynamaya çalışıyoruz falan.'

Ancak bu ciddiyet çok uzun sürmemiş. Bir süre sonra Eda Ece'nin setteki esprileri kamera arkasındakileri de güldürmeye başlamış.

Yönetmen Neslihan Yeşilyurt "Sen bunları kayıtta da yap" deyince başlayan doğaçlamalar, ilk başta montajda kırpıldı.

Yönetmen Neslihan Yeşilyurt "Sen bunları kayıtta da yap" deyince başlayan doğaçlamalar, ilk başta montajda kırpıldı.

Eda Ece'nin aktardığına göre Yasak Elma'nın yanı sıra Bahar ve Karadayı'nın da yönetmenliğini yapan Neslihan Yeşilyurt, oyuncunun sette söylediklerine gülmeye başlamış. Sonunda da 'Eda, sen bunları kayıtta da yap' demiş.

Ekip ise bu fikirden pek emin değilmiş. Eda Ece o günleri 'Sonra biz korktuk, eyvah dedik yapımcı Fatih Bey kızacak, senarist Melis Civelek kızacak' sözleriyle anlattı. Nitekim ilk zamanlarda doğaçlamalar montajda kırpılmış.

Üstelik işin seyri kurgu masasında değişmiş. Kurgucunun ve yönetmenin sahneleri izlerken gülmesiyle doğaçlamalar yavaş yavaş dizide yer bulmaya başlamış. Sonunda Medyapım'ın sahibi, yapımcı Fatih Aksoy da ikna olmuş. Ece'nin anlattığına göre yapımcı 'Tamam, yayınlayın bunu, hatta bu haliyle yayınlayın' demiş.

Böylece seyircinin bugün hâlâ hatırladığı Yıldız, biraz da Eda Ece'nin kendi elinden çıkmış oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın