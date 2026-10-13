"Yıldız" Eda Ece'nin Yasak Elma'daki Doğaçlamalarının Önce Montajda Kırpıldığı Ortaya Çıktı

2018'de başlayıp 2023'te final yapan dizide Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, hazırcevaplığı ve mimikleriyle dizinin en akılda kalan yüzlerinden biri oldu. Bugün Star TV'de Tuzlu Kahve'nin başrolünde izlediğimiz oyuncu, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu.

Evlilikten sonra çekmediği sahnelerden eşi Buğrahan Tuncer'le ilk buluşmasına kadar pek çok konuya değinen Eda Ece, bu kez Yıldız'ın doğuşuna dair dikkat çekici bir ayrıntıyı paylaştı.