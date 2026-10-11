"Evlilikten Sonra Dikkat Ediyorum": Eda Ece Projelerinde Öpüşme ve Açık Sahne Çekmediğini Anlattı

Eda Ece, uzun yıllardır televizyon ekranlarında izlediğimiz isimlerden biri. 2018'den 2023'e kadar süren Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterini canlandıran oyuncu, bu rolle birlikte yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Şu sıralar ise Star TV'nin yeni sezon dizisi Tuzlu Kahve'de izleyicinin karşısında kendisi. Buğra Gülsoy ile başrolü paylaştığı dizi, İstanbul'un köklü ve varlıklı bir ailesinin kızı ile Amerika'dan dönen bir holding veliahdının evlenme kararıyla başlıyor. Dizinin hikayesinden çok Binnur Kaya, Şevval Sam, Nebahat Çehre, Nevra Serezli gibi dev isimleri bir araya getiren kadrosu konuşuluyor.