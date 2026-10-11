"Evlilikten Sonra Dikkat Ediyorum": Eda Ece Projelerinde Öpüşme ve Açık Sahne Çekmediğini Anlattı

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Eda Ece ekranlarımızın en sevilen isimlerinden biri. Hayat Bilgisi dizisiyle oyunculuğa adım atan genç oyunu, Pis 7'li dizisiyle ismini duyurmuş, Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteri ile de gerçek anlamda yıldızını parlatmıştı. Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tunçer ile hayatını birleştiren Eda Ece, 2 sene önce kızı Mina İpek'i kucağına aldı. Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Eda Ece, anneliğin kariyerinde neleri değiştirdiği sorusunu yanıtladı.
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Kadrosuyla gündem olan Tuzlu Kahve dizisiyle yeniden ekranlarda.
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"Öpüşme sahnesi çekmiyorum. Açık sahne çekmiyorum. Dekolte giymiyorum."
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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