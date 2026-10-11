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"Evlilikten Sonra Dikkat Ediyorum": Eda Ece Projelerinde Öpüşme ve Açık Sahne Çekmediğini Anlattı

"Evlilikten Sonra Dikkat Ediyorum": Eda Ece Projelerinde Öpüşme ve Açık Sahne Çekmediğini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.10.2026 - 14:28 Son Güncelleme: 11.10.2026 - 14:39

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Eda Ece ekranlarımızın en sevilen isimlerinden biri. Hayat Bilgisi dizisiyle oyunculuğa adım atan genç oyunu, Pis 7'li dizisiyle ismini duyurmuş, Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteri ile de gerçek anlamda yıldızını parlatmıştı. Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tunçer ile hayatını birleştiren Eda Ece, 2 sene önce kızı Mina İpek'i kucağına aldı. Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Eda Ece, anneliğin kariyerinde neleri değiştirdiği sorusunu yanıtladı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kadrosuyla gündem olan Tuzlu Kahve dizisiyle yeniden ekranlarda.

Kadrosuyla gündem olan Tuzlu Kahve dizisiyle yeniden ekranlarda.

Eda Ece, uzun yıllardır televizyon ekranlarında izlediğimiz isimlerden biri. 2018'den 2023'e kadar süren Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterini canlandıran oyuncu, bu rolle birlikte yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 

Şu sıralar ise Star TV'nin yeni sezon dizisi Tuzlu Kahve'de izleyicinin karşısında kendisi. Buğra Gülsoy ile başrolü paylaştığı dizi, İstanbul'un köklü ve varlıklı bir ailesinin kızı ile Amerika'dan dönen bir holding veliahdının evlenme kararıyla başlıyor. Dizinin hikayesinden çok Binnur Kaya, Şevval Sam, Nebahat Çehre, Nevra Serezli gibi dev isimleri bir araya getiren kadrosu konuşuluyor.

"Öpüşme sahnesi çekmiyorum. Açık sahne çekmiyorum. Dekolte giymiyorum."

"Öpüşme sahnesi çekmiyorum. Açık sahne çekmiyorum. Dekolte giymiyorum."

Dizinin bir anda fenomen hala gelmesinin ardından Eda Ece Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Evlilik ve çocuktan sonra mesleğinde nelerin değiştiğini anlatan Eda Ece öpüşme sahnesi ve açık sahne çekmediğini, dekolte de giymediğini söyledi. Evlilik ve çocuktan sonra bu konuda ekstra dikkat ettiğini dile getiren oyuncu, 'Yapanları eleştirmiyorum. Onlar yapabilirler, ben yapmıyorum.' diyerek farklı düşünen meslektaşlarına saygı duyduğunu da belirtti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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