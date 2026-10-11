Ceren Karakoç Nursema Rolünden Kalan Boyun Sıkıntıları İçin Fizik Tedavi Gördüğünü Anlattı

Bir karakteri uzun süre canlandırmak, oyuncunun yalnızca ruhunu değil bedenini de etkileyebiliyor. Üstelik günlerce süren çekimlerde aynı duruşu, aynı bakış açısını ve aynı hareketleri tekrarlamak, farkında olmadan omurgayı da yoruyor. Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç'un ağustos ayında diziden ayrılması gündem olmuştu.
Ayşe Arman'la Sahici programına konuk olan Karakoç, Nursema'dan geriye ne kaldığı sorusuna verdiği yanıtta karakter için benimsediği kambur duruşun bedelini anlattı. Karakoç, boyun ve sırt sorunları yaşadığını, ciddi fizik tedavi gördüğünü anlatırken, 'Hala o sırt problemlerim devam ediyor.' diyerek durumun ciddiyetini ortaya koydu.
Vedası çok konuşulmuştu.
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