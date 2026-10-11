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Ceren Karakoç Nursema Rolünden Kalan Boyun Sıkıntıları İçin Fizik Tedavi Gördüğünü Anlattı

Ceren Karakoç Nursema Rolünden Kalan Boyun Sıkıntıları İçin Fizik Tedavi Gördüğünü Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.10.2026 - 13:58 Son Güncelleme: 11.10.2026 - 14:13

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Bir karakteri uzun süre canlandırmak, oyuncunun yalnızca ruhunu değil bedenini de etkileyebiliyor. Üstelik günlerce süren çekimlerde aynı duruşu, aynı bakış açısını ve aynı hareketleri tekrarlamak, farkında olmadan omurgayı da yoruyor. Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç'un ağustos ayında diziden ayrılması gündem olmuştu.

Ayşe Arman'la Sahici programına konuk olan Karakoç, Nursema'dan geriye ne kaldığı sorusuna verdiği yanıtta karakter için benimsediği kambur duruşun bedelini anlattı. Karakoç, boyun ve sırt sorunları yaşadığını, ciddi fizik tedavi gördüğünü anlatırken, 'Hala o sırt problemlerim devam ediyor.' diyerek durumun ciddiyetini ortaya koydu. 

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Vedası çok konuşulmuştu.

Vedası çok konuşulmuştu.

Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti, yıllardır en çok konuşulan dizilerin başında geliyor. Dizinin fenomen olmasında karakterlerin gündelik hayata yakınlığı kadar aile içi çatışmaların ve aşk hikayelerinin de payı büyük. Nursema da bu hikayelerin merkezindeki isimlerden biri olarak izleyicinin en çok tartıştığı karakterler arasına girmişti. Zamanla kendi hakkını aramaya başlayan, güçlü bir kişiliğe dönüşmesi ise onu dizinin en çok konuşulan ismi haline getirdi.

Dört sezon boyunca Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç, ağustos ayında sosyal medya hesabından diziye veda ettiğini duyurmuştu. 'Nursema'yla vedamızın böyle olacağını hiç düşünmemiştim...' sözleriyle başlayan paylaşım hayranlarını üzdü. Ceren Karakoç'un sağlığına etki eden Nursema ve ikonikleşen boynu bükük duruşu bizim de hafızalarımıza kazındı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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