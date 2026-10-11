Ceren Karakoç Nursema Rolünden Kalan Boyun Sıkıntıları İçin Fizik Tedavi Gördüğünü Anlattı

Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti, yıllardır en çok konuşulan dizilerin başında geliyor. Dizinin fenomen olmasında karakterlerin gündelik hayata yakınlığı kadar aile içi çatışmaların ve aşk hikayelerinin de payı büyük. Nursema da bu hikayelerin merkezindeki isimlerden biri olarak izleyicinin en çok tartıştığı karakterler arasına girmişti. Zamanla kendi hakkını aramaya başlayan, güçlü bir kişiliğe dönüşmesi ise onu dizinin en çok konuşulan ismi haline getirdi.

Dört sezon boyunca Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç, ağustos ayında sosyal medya hesabından diziye veda ettiğini duyurmuştu. 'Nursema'yla vedamızın böyle olacağını hiç düşünmemiştim...' sözleriyle başlayan paylaşım hayranlarını üzdü. Ceren Karakoç'un sağlığına etki eden Nursema ve ikonikleşen boynu bükük duruşu bizim de hafızalarımıza kazındı.