Yalı Çapkını'nın Ardından Ekrana Ara Veren Emre Altuğ, Dizilere Dönüş Şartını Açıkladı

Yalı Çapkını'nın final yapmasının ardından dizilere ara veren Emre Altuğ, ekrana dönüş için koyduğu şartı açıkladı. Dizinin bir gün filme dönüşüp dönüşmeyeceği sorusuna verdiği yanıt ise hayranlarını heyecanlandırdı.

Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'nda Korhan ailesinin reisi Orhan Korhan'ı canlandıran Emre Altuğ, dizi sona erdiğinden beri yeni bir projede yer almadı. Gece Muhabiri Samet Aday'ın kamerasına konuşan ünlü isim, neden ekranlardan uzak durduğunu da açıkladı.

'Bir kere her şeyden önce en az Yalı Çapkını kadar güçlü bir proje olması lazım. Ben onun gücünü fark etmiştim. Yani okuduğum zaman fark etmiştim.'

Altuğ, dizinin senaryosunu ilk okuduğu anı unutmadığını belirterek 'Çok acayip bir senaryoydu bence. Çok kıymetli bir senaryoydu' ifadelerini kullandı. Bu sözler, ünlü ismin ekrana dönüşte acele etmeyeceğinin de işareti oldu.