article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yalı Çapkını'nın Ardından Ekrana Ara Veren Emre Altuğ, Dizilere Dönüş Şartını Açıkladı

Yalı Çapkını'nın Ardından Ekrana Ara Veren Emre Altuğ, Dizilere Dönüş Şartını Açıkladı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 21:24
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yalı Çapkını’nda Orhan Korhan’ı canlandıran Emre Altuğ, dizinin finalinden bu yana ekranlardan uzak. Gece Muhabiri’ne konuşan ünlü oyuncu, dönüş için yeni projenin “en az Yalı Çapkını kadar güçlü” olması gerektiğini söyledi. Dizinin filminin çekilip çekilmeyeceği sorusuna verdiği yanıt ise hayranlarını heyecanlandırdı.

KAYNAK: Gece Muhabiri

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Emre Altuğ'un ekrana dönüş şartı belli oldu: Yeni proje en az Yalı Çapkını kadar güçlü olmalı

Emre Altuğ'un ekrana dönüş şartı belli oldu: Yeni proje en az Yalı Çapkını kadar güçlü olmalı

Yalı Çapkını'nın final yapmasının ardından dizilere ara veren Emre Altuğ, ekrana dönüş için koyduğu şartı açıkladı. Dizinin bir gün filme dönüşüp dönüşmeyeceği sorusuna verdiği yanıt ise hayranlarını heyecanlandırdı.

Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'nda Korhan ailesinin reisi Orhan Korhan'ı canlandıran Emre Altuğ, dizi sona erdiğinden beri yeni bir projede yer almadı. Gece Muhabiri Samet Aday'ın kamerasına konuşan ünlü isim, neden ekranlardan uzak durduğunu da açıkladı. 

'Bir kere her şeyden önce en az Yalı Çapkını kadar güçlü bir proje olması lazım. Ben onun gücünü fark etmiştim. Yani okuduğum zaman fark etmiştim.'

Altuğ, dizinin senaryosunu ilk okuduğu anı unutmadığını belirterek 'Çok acayip bir senaryoydu bence. Çok kıymetli bir senaryoydu' ifadelerini kullandı. Bu sözler, ünlü ismin ekrana dönüşte acele etmeyeceğinin de işareti oldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın