Yalı Çapkını'nın Ardından Ekrana Ara Veren Emre Altuğ, Dizilere Dönüş Şartını Açıkladı
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Yalı Çapkını’nda Orhan Korhan’ı canlandıran Emre Altuğ, dizinin finalinden bu yana ekranlardan uzak. Gece Muhabiri’ne konuşan ünlü oyuncu, dönüş için yeni projenin “en az Yalı Çapkını kadar güçlü” olması gerektiğini söyledi. Dizinin filminin çekilip çekilmeyeceği sorusuna verdiği yanıt ise hayranlarını heyecanlandırdı.
KAYNAK: Gece Muhabiri
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Emre Altuğ'un ekrana dönüş şartı belli oldu: Yeni proje en az Yalı Çapkını kadar güçlü olmalı
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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