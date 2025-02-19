"Bu Sezon Bitsin Artık" Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'dan Final Açıklaması
"Bu Sezon Bitsin Artık" Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'dan Final Açıklaması
Yalı Çapkını'nda Orhan karakterine hayat veren Emre Altuğ, Saba Tümer'in CNBC-e'deki programına konuk oldu. Altuğ, Yalı Çapkını'nın 100. bölümde final yapacağı iddiaları hakkında konuştu. İşte detaylar...
KAYNAK: Saba Tümer'le/ CNBC-e
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Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ, Saba Tümer'in CNBC-e'de yayınlanan programına konuk oldu.
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Altuğ, 100. bölümde final yapması beklenen Yalı Çapkını hakkında açıklamalar yaptı.
Saba Tümer'in finali sorması üzerine "Dizinin final zamanı artık geldi" diyen Altuğ, final iddialarını doğruladı.
"Bu sezon bitsin artık tabii canım herhalde bitiyor ya öyle duyuruldu bize de. Çok uzadığı zaman senaryo da bozuluyor"
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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