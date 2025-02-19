Müge Anlı, Rahmi Bey ve Şevki Hoca'nın 16 Yıl Önceki Hallerine Şaşıracaksınız
Müge Anlı, Rahmi Bey ve Şevki Hoca'nın 16 Yıl Önceki Hallerine Şaşıracaksınız
İlk bölümü 2008 yılında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, tam 17 yıldır yayında olmasına rağmen hala reytingleri altüst etmeye devam ediyor. Bir izleyici, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ilk sezonundan görüntüler paylaşarak Müge Anlı, Şevki Hoca ve Rahmi Bey'in değişimine dikkat çekti. İşte o paylaşım...
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atv ekranlarının ilgiyle izlenen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, ilk bölümü 2008 yılında yayınlanmasına rağmen hala en çok izlenen yapımların başında geliyor!
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Tam 17 yıldır kendisine Rahmi Özkan ve Şevki Sözen'in eşlik ettiği Müge Anlı'nın programının bu denli sevilmesinde yorumcu hocaların da etkisi epey olurken bir izleyici arşivden inanılmaz görüntüler paylaştı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ilk sezonundan görüntüleri paylaşan izleyici, Müge Anlı, Şevki Hoca ve Rahmi Bey'in 16 yıllık değişimlerini gözler önüne serdi.
Söz konusu görüntüler kısa sürede viral oldu.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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