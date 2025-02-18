Oyuncu Sarp Bozkurt, Öpüşme Sahnesi Çekmek İstediği Sinema Sanatçısını Açıkladı
Oyuncu Sarp Bozkurt, Öpüşme Sahnesi Çekmek İstediği Sinema Sanatçısını Açıkladı
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Haber Global'de Ferit Ömeroğlu'nun "Olduğu Gibi" programına katılan oyuncu Sarp Bozkurt, yaptığı itirafla herkesi şaşırttı.
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Bugüne kadar 6 kişiyle öpüştüğünü söyleyen Bozkurt, "Kiminle öpüşme sahnesi çekmek istersin?" sorusuna yanıt verdi.
Ünlü oyuncu, "Banu Alkan'la öpüşme sahnesi çekmek isterdim" deyip bu itirafıyla kısa sürede gündem oldu.
Siz Sarp Bozkurt'un bu itirafını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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