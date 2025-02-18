Bergüzar Korel'in Annem Ankara'daki "Kafa Atma" Sahnesi Doğaçlamaymış
Bergüzar Korel'in Annem Ankara'daki "Kafa Atma" Sahnesi Doğaçlamaymış
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Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ü yıllar sonra televizyona geri döndüren Annem Ankara, enfes hikâye örgüsüyle seyircisini ekran başına toplamayı başarıyor.
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Dokunaklı senaryosuyla kısa sürede çok ses getiren dizi, özellikle Korel'in canlandırdığı Zuhal karakterinin çocukları için verdiği mücadeleyle gözlerimizi dolduruyor.
Dizi ve karakteri hakkında Hürriyet Kelebek'e röportaj veren Korel, dizideki unutulmaz sahne hakkında inanılmaz bir itirafta bulundu.
Korel, Zuhal'in Seçil'e kafa attığı sahnenin aslında senaryoda olmadığını ve doğaçlama yaptığını açıkladı.
“Zuhal’in en sürprizli yanı bir sahnede kafa atmamdı. O da aslında benim sürprizimdi, çünkü senaryoda tokat atmak vardı”
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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