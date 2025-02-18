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Set Aşkı Gerçeğe Dönmüş! Esaret'in Başrolü Cenk Torun'a Eşinden "Zina" Davası

Set Aşkı Gerçeğe Dönmüş! Esaret'in Başrolü Cenk Torun'a Eşinden "Zina" Davası

Dava
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.02.2025 - 10:34

90'larda 'Çılgın Bediş' dizisindeki Oktay karakteriyle genç kızların sevgilisi olan Cenk Torun, uzun süredir Kanal 7'de yayınlanan 'Esaret' dizisinin başrolüydü. Posta Gazetesi'nden Engin Can Dilekli'nin haberine göre Torun, rol arkadaşı Faslı Mahassine Merabet ile 2 yıldır beraber. Söz konusu beraberliği öğrenen Torun'un 24 yıllık eşi, Cenk Torun'a 'zina' davası açtı.

KAYNAK: Posta Gazetesi/ Engin Can Dilekli

Kaynak: https://www.posta.com.tr/galeri/cilgi...
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90'lı yıllarda hepimizin Çılgın Bediş'teki Oktay olarak tanıdığımız Cenk Torun, uzun süredir Kanal 7'deki Esaret dizisinin başrolünü üstleniyor.

90'lı yıllarda hepimizin Çılgın Bediş'teki Oktay olarak tanıdığımız Cenk Torun, uzun süredir Kanal 7'deki Esaret dizisinin başrolünü üstleniyor.

Faslı oyuncu Mahassine Merabet ile dizinin başrollerini paylaşan Torun hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Faslı oyuncu Mahassine Merabet ile dizinin başrollerini paylaşan Torun hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Posta Gazetesi'nden Engin Can Dilekli'nin haberine göre Cenk Torun, rol arkadaşı Mahassine Merabet tam 2 yıldır birlikte!

Posta Gazetesi'nden Engin Can Dilekli'nin haberine göre Cenk Torun, rol arkadaşı Mahassine Merabet tam 2 yıldır birlikte!

Dilekli'nin haberine göre Cenk Torun'un 24 yıllık eşi Nevin Torun, eşine 'zina’ gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Dilekli'nin haberine göre Cenk Torun'un 24 yıllık eşi Nevin Torun, eşine 'zina’ gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Nevin Torun, dava dilekçesinde şu ifadelere yer vermiş:

Nevin Torun, dava dilekçesinde şu ifadelere yer vermiş:

“Eşim, Mahnassine ile dizi başladığı andan itibaren ‘PR’ adı altında samimi görüntüler vermiş, bekar bir erkek izlenimi bırakmış, sosyal medyada ailesi yokmuş gibi davranmıştır” 

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Dilekçede ayrıca Torun'un partnerine 2023’te bilezik, 2024’te altın, parfüm, Merabet’in de Torun’a pahalı kolye ve saat aldığı belirtildi.

Dilekçede ayrıca Torun'un partnerine 2023’te bilezik, 2024’te altın, parfüm, Merabet’in de Torun’a pahalı kolye ve saat aldığı belirtildi.

Bakalım söz konusu iddialar hakkında Cenk Torun'dan açıklama gelecek mi?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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