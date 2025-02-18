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Lider Değişmedi! Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri

Lider Değişmedi! Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri

Teşkilat Kızılcık Şerbeti Bahar Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.02.2025 - 09:14

10-17 Şubat tarihlerinin en çok izlenen dizilerini sıraladık. Kızılcık ŞerbetiTeşkilat, Uzak Şehir gibi popüler diziler arasında geçen reyting rekabetinde kazanan kim oldu? Sürpriz bir dizi listeye dahil olurken bir başka dizi rekor tazeledi. İşte bu haftanın en çok izlenen ve en yüksek reyting oranını alan dizileri...

NOT: Reyting sıralaması prime time 20+ABC1 reyting listesine göre yapılmıştır.

KAYNAK: TİAK, Box Office

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2025 bir geldi pir geldi ve uzun süre sonra yerli diziler arasındaki reyting sıralamasını değiştirdi.

2025 bir geldi pir geldi ve uzun süre sonra yerli diziler arasındaki reyting sıralamasını değiştirdi.

Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti'nden devraldığı birinciliği bu hafta da sürdürdü ve rekorunu katladı. Uzak Şehir'i Kızılcık Şerbeti, Teşkilat ve Kuruluş Osman takip etti.

Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti'nden devraldığı birinciliği bu hafta da sürdürdü ve rekorunu katladı. Uzak Şehir'i Kızılcık Şerbeti, Teşkilat ve Kuruluş Osman takip etti.

10-17 Şubat haftasının en çok izlenen dizilerini ele aldık ve prime time 20+ABC1 reyting listesine göre sıraladık.

10-17 Şubat haftasının en çok izlenen dizilerini ele aldık ve prime time 20+ABC1 reyting listesine göre sıraladık.

Haftanın tek galibi 15,02 oranıyla Uzak Şehir olurken listenin geri kalanını aşağıya bıraktık!

İşte 10-17 Şubat haftasının en çok izlenen dizileri:

İşte 10-17 Şubat haftasının en çok izlenen dizileri:

1 - Uzak Şehir - 15,02

2 - Kızılcık Şerbeti - 12,08

3 - Teşkilat - 9,23

4 - Kuruluş Osman - 7,68

5 - Bahar - 7,27

6 - Gönül Dağı - 7,20

7 - İnci Taneleri - 6,02

8 - Kızıl Goncalar - 5,85

9 - Mehmed Fetihler Sultanı - 5,63

10 - Kral Kaybederse - 5,51

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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