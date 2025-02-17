Beyaz Show'un İlk Bölümlerinde Okan Bayülgen'in Canlı Yayında Sigara İçtiği Anlar Tekrar Gündem Oldu
Beyaz Show'un İlk Bölümlerinde Okan Bayülgen'in Canlı Yayında Sigara İçtiği Anlar Tekrar Gündem Oldu
Uzun yıllar boyunca cuma akşamları yayınlanan Beyaz Show, gelmiş geçmiş en sevilen talk showlardan biri olarak görülüyor. Hatta o kadar seviliyor ki eylül ayında yeniden ekranlara gelmesi planlanıyor. Yüzlerce ünlü ismin konuk olduğu programın 1996'da ekrana gelen bir bölümü seneler sonra yeniden gündem oldu. Programda ünlü komedyen Okan Bayülgen'in sigara içmesi dikkat çekti.
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İlk bölümü 1996'da yayınlanan Beyaz Show, 20 yılı aşkın süre boyunca cuma akşamlarının vazgeçilmez programı olmuştu.
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Pek çok canlı yayın kazasının yaşandığı program, son olarak yine bir canlı yayın krizi sonucu ekranlara veda etmişti.
Şimdilerde O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk, yılbaşı özel programında izleyicilerden gelen yoğun talep sonucu programın geri döneceğini duyurmuştu.
Yeni sezonu merakla beklerken, programın yayınlandığı ilk bölümlerde yaşanan bir olay seneler sonra yeniden gündem oldu.
Programa konuk olan Okan Bayülgen'in canlı yayında sigara içtiği anlar şaşkınlık yarattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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