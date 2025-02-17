Müge Anlı'da İsa Gezer'in Canlı Yayında Yüzleştiği Eşiyle '45 Bin Liralık Bot' Tartışması Beyin Yaktı!
Müge Anlı'da İsa Gezer'in Canlı Yayında Yüzleştiği Eşiyle '45 Bin Liralık Bot' Tartışması Beyin Yaktı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geçtiğimiz günlerde bir kez daha başvuran İsa Gezer olayı dikkat çekmişti. Aşktan yana yüzü bir türlü gülmeyen İsa, 3 aylık eşi Suzan Gezer'i aramak için stüdyoya gelmişti. Kadın sığınma evine döndüğü ortaya çıkan Suzan'la canlı yayında karşı karşıya gelen İsa'nın bot fiyatı hakkındaki sözleriyse fena beyin yaktı.
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Bundan tam 5 yıl önce de iki kez evlilik vaadiyle dolandırılan İsa Gezer, Müge Anlı'nın kapısını çalarak yardım istemişti.
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Aşktan yana bir türlü yüzü gülmeyen İsa, geçtiğimiz günlerde yeniden stüdyoya gelmiş ve 3 aylık eşi Suzan Gezer'i aramak için yardım istemişti.
İsa, tanışmalarından 10 gün sonra evlendiklerini ve çok borca girdiğini de belirtmişti. İsa'nın yayına çıkmasından bir gün sonra yeni bir gelişme yaşanmış ve Suzan bulunmuştu.
Sevgililer Günü'nde canlı yayına çıkan ve eski eşine dönmek istediğini söyleyen Suzan'ın sözleriyle kısa sürede gündem olmuştu.
Programın son bölümüne damga vuran konuşmaysa İsa Gezer'in Suzan'a "45 milyar liraya ayakkabı aldım.” dediği anlar oldu.
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Bunun karşısında “45 bin lira verip ayakkabı mı aldın?” diyen Müge Anlı “4 bin 500 liradır o.” diye ekledi. İsa'nın itiraz edip “45 bin lira… 4 bin 500 liraya bot mu var?" cevabı herkesi güldürdü.
İşte o anlar...
Bu konuşmalar sonrası sosyal medya kullanıcılardan gelen yorumlardan birkaçını da buradan görebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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