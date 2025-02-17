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Ünlü Fenomen Meriç Keskin'le Ayrılan Kemal Varhan Gönlünü Survivor Yıldızına Kaptırmış!

Ünlü Fenomen Meriç Keskin'le Ayrılan Kemal Varhan Gönlünü Survivor Yıldızına Kaptırmış!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
17.02.2025 - 14:16

Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin ve işletmeci Kemal Varhan'ın 3 yıllık aşkının son bulması gündeme bomba gibi düşmüştü. Magazin yorumcusu Yağmur Çevik'in haberine göre; ilişkisi yakın zamanda sona eren Kemal Varhan, Survivor'ın yıldız isimlerinden biriyle aşk yaşamaya başladı.

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Sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri olan Meriç Keskin ve işletmeci Kemal Varhan yaklaşık 3 yıldır deli dolu bir aşk yaşıyordu.

Sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri olan Meriç Keskin ve işletmeci Kemal Varhan yaklaşık 3 yıldır deli dolu bir aşk yaşıyordu.

Keskin, neden ayrıldıklarını açıkladı.

Herkesin evlenmelerini beklediği çiftten gelen ayrılık haberi kısa sürede gündeme bomba gibi düşmüştü.

Herkesin evlenmelerini beklediği çiftten gelen ayrılık haberi kısa sürede gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ocak ayının ilk haftalarında gelen ayrılık haberi sonrası Keskin, "Bay Kemal ile kendi yollarımıza gitme kararı aldık" diyerek bu birlikteliğin neden bittiğini açıklamıştı:

Ocak ayının ilk haftalarında gelen ayrılık haberi sonrası Keskin, "Bay Kemal ile kendi yollarımıza gitme kararı aldık" diyerek bu birlikteliğin neden bittiğini açıklamıştı:

'Açıklama yapmanın zamanı geldi. Bunu size borçluyum. Bir süre önce Bay Kemal ile geçen muhteşem üç küsür yılı noktalama kararı aldık. Bizim bitirme nedenimiz çok sadece ve yalındı. Biz eskisi kadar mutlu olmadığımızı fark ettik ve kendi yollarımıza gitme kararı aldık. Birbirimizi hiç kırmadık, hiç üzmedik. Ortak çocuklarımız var, dostlarımız var... İkimizin de hakkında hayırlı olmasını diliyorum.'

Blog Yağmuru olarak bilinen Yağmur Çevik ise yaklaşık 4 hafta önce Kemal Varhan'ın gönlünü baş harfi 'A' olan birine kaptırdığını söylemişti.

Blog Yağmuru olarak bilinen Yağmur Çevik ise yaklaşık 4 hafta önce Kemal Varhan'ın gönlünü baş harfi 'A' olan birine kaptırdığını söylemişti.

Fenomen Meriç Keskin ile ilişkisi biten Kemal Varhan’ın eski Survivor yarışmacısı Aysu Keskin ile aşka yelken açtığı iddia edildi.

Fenomen Meriç Keskin ile ilişkisi biten Kemal Varhan’ın eski Survivor yarışmacısı Aysu Keskin ile aşka yelken açtığı iddia edildi.
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O anların bir kısmını da buradan izleyebilirsiniz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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